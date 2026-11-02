Tabelayı değiştirip yeni hizmetmiş gibi açtı

Balıkesir'de dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 30 Eylül 2020'de kente kazandırdığı Balıkesir Afet ve Koordinasyon Merkezi (BAKOM), tabelası değiştirilerek yeniden açıldı. CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz 28 Ekim günü BAKOM tabelasını indirip AKOM tabelası astı ve yeni bir hizmetmiş gibi açılış yaptı. Başkan Akın, göreve geldiği ilk aylarda da, Belediyeye ait "Balbucks Kafelerin" ismini "On On kafe" olarak değiştirip açılış yapmıştı.

Göreve geldiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Belediyeyi eş, dost ve akrabalarla dolduran, et ve süt alım ihalesini, Bin 600 kilometre uzaktaki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir firmaya vererek çok sayıda skandala imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, tabela belediyeciliğini sürdürüyor. Seçimlerin ardından ilk iş olarak, Belediyeye ait olan ve AK Parti döneminde kentin çeşitli yerlerinde açılışı yapılan BalBucks Kafelerin ismini On On Kafe olarak değiştirmiş ve yeniden açmıştı. Başkan benzer bir uygulamayı BAKOM'da yaptı.

YENİ HİZMETMİŞ GİBİ

CHP'li Başkan Akın, 2020 yılının Eylül ayında, dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından açılışı gerçekleştirilen Balıkesir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM)'un adını değiştirdi. Tabelayı indirerek AKOM tabelası asan Başkan Akın, "Bugün çalışmalarımızın çok önemli bir adımını daha atıyoruz. Afet Koordinasyon Merkezimizi hizmete açıyoruz. AKOM'umuz Balıkesir'imize hayırlı, uğurlu olsun hemşerilerim" diyerek, zaten var olan bir merkezi yeni bir hizmetmiş gibi açtı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör