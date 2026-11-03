34 ilde 'Yasa Dışı Bahis Kara para Aklama' operasyonu: 100 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "Nevşehir merkezli 34 ilde 'Yasa Dışı Bahis, Karapara Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı." dedi.
İçişleri Bakanlığı, "Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi." dedi.
Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:
Yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin özellikle Avanos'ta bulunan bir eğlence mekânı ve Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri, elde edilen suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları, 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Nevşehir merkezli 34 ilde "Yasa Dışı Bahis, Karapara Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında; -Örgütlü olarak özellikle Avanos'ta bulunan bir eğlence mekanı ve Adana'daki bazı şüpheliler ile bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerinin toplanarak yasa dışı bahisten suç geliri elde edildiği, -Şüphelilerin yasa dışı bahis üzerinden elde ettikleri suç gelirlerini kripto borsaları aracılığıyla ve kuyumcular üzerinden akladıkları, -6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan geliri aklamada rol aldığı, -Şüpheli şahısların açtırdığı şirket ve şahıslara ait hesapların toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğunun belirlenmesi üzerine; Bugün, Nevşehir merkezli 34 ilde 181 farklı adreste, 818 polis, 40 özel harekât, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda; 23 adet taşınır, 30 adet taşınmaz mal varlığına ve yaklaşık 1 milyar TL değerinde suç gelirine el konuldu. Kahraman Polislerimizi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüzü, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 3, 2026
Bu kapsamda Nevşehir merkezli; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 181 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Ayrıca 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi; firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanması kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirine el konuldu.
Kahraman Polislerimizi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüzü, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.