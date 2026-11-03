34 ilde ’Yasa Dışı Bahis Kara para Aklama’ operasyonu: 100 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi." dedi.

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

Yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin özellikle Avanos'ta bulunan bir eğlence mekânı ve Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri, elde edilen suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları, 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Bu kapsamda Nevşehir merkezli; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 181 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Ayrıca 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi; firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanması kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirine el konuldu.

Kahraman Polislerimizi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüzü, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.