ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken açıklama: İsrail’e mali yardımı keseceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıkladı. Fox News'a konuşan Trump, İsrail'e yapılan para yardımı hakkında değerlendirmede bulundu.

Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardım hakkında "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." dedi.

İHTİYAÇ HALİNDE...

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda halihazırda anlaşıldığını aktaran Trump, ihtiyaç halinde ABD'nin İsrail'e yardım edeceğini ifade etti.

Bu konuyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiğini söyleyen Trump, İsrail'in gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu yardıma ihtiyacı olmadığını kaydetti.

İRAN'A SALDIRI MESAJI

Trump, İran konusunda ara seçimlerin ardından nasıl bir aksiyon alınacağına dair soruya, "Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil." yanıtını verdi.