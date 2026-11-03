Ankara merkezli 10 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon:14 şüpheli yakalandı!

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli 10 farklı ilde, 3 Kasım'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.