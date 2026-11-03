Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon:14 şüpheli yakalandı!
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheliler belirlendi.
10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara merkezli 10 farklı ilde, 3 Kasım'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.