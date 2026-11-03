Bakan Kacır'dan KOBİ'lere destek mesajı: "1 milyon TL'ye kadar kredi sağlanacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında; küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL'ye kadar kredi. Sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kar payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2026. KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz."