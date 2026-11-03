Bakan Memişoğlu: "Gençlere 'icat çıkarın' diyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bartın Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'nda konuştu. Bakan Memişoğlu konuşmasında, "Bu ülke artık bilimde, sağlıkta her türlü alanda yeni bir şey söylemeyle ilgili bilgiye, insan gücüne ve altyapıya sahip. Onun için yeni şeyler söyleyeceksiniz, icat çıkaracaksınız. Gençlere 'icat çıkarın' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 17:47

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda düzenlenen Bartın Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'nda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta son 25 yılda büyük gelişme gösterdiğini söyledi. İnsan gücü kuvvetli ülke olmanın, başarının en büyük sebebi olduğunu belirten Memişoğlu, "Sağlığa geçmişten beri büyük yatırım yaptı medeniyetimiz. Sağlık ve insan odaklı medeniyetin varisçileriyiz. Medeniyetimizin iyi incelenmesi, sizlerin bunları iyi öğrenmeniz lazım." diye konuştu. Memişoğlu, "ideali olmayan neslin olduğu" ile ilgili yanlış propaganda yapıldığını, şimdiki neslin sorguladığını dile getirerek, "Bu ülke artık bilimde, sağlıkta her türlü alanda yeni bir şey söylemeyle ilgili bilgiye, insan gücüne ve altyapıya sahip. Onun için yeni şeyler söyleyeceksiniz, icat çıkaracaksınız. Gençlere 'icat çıkarın' diyoruz. Bu enerji ve bilgi sizde var." ifadelerini kullandı. Medeniyetin sağlık alanındaki çalışmalarından bahseden Memişoğlu, şöyle devam etti: "Türk medeniyetine baktığınız zaman kimseyi sömürmemiş, katletmemiş, kimsenin birbirinin kavgasından çıkar elde etmemiş. 3 kıtayı yönetmişiz, hiç kimseyi sömürmemişiz, asimile etmemişiz. Onun için iyi bir medeniyetiz, iyiliğin medeniyetiyiz. Medeniyet olarak iyilik tarafıyız. İyilik tarafını güçlendirmemiz lazım. İyilik tarafı olarak farklılıklarımızı zenginlik haline getirmemiz lazım."

"DAHA KUVVETLİ OLACAĞIZ Kİ KÖTÜLÜK KÖTÜLÜĞÜNÜ YAPAMASIN"

Memişoğlu, "Birbirimizle çatışmayacağız, kavga etmeyeceğiz" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklılıklarımız da olsa bu medeniyetin temsilcileri olarak birbirimize sarılıp yeniden güçlü olmamız gerekir. Bugün dünyaya baktığınız zaman kötülük medeniyetinin ne yaptığını görüyorsunuz. 70 bin insanı katledebiliyorlar, kardeşi kardeşe kırdırıyorlar, savaştırıyorlar, oradan bir çıkar, güç elde ediyorlar. Biz öyle bir medeniyet değiliz. Kötülüğün hakim olmasının en büyük sebebi, güçlü olması ve üretmesidir. O kötülüğünü yapacak ama biz iyilik olarak daha çok üreteceğiz, çalışacağız, kuvvetli olacağız ki kötülük kötülüğünü yapamasın. Onun için gençler biz sizin önünüzü açtık fırsat olarak ama siz daha çok üretecek, çalışacak, birlikte olacaksınız ki kötülük kötülüğünü yapamasın, iyilik medeniyeti varisleri olarak siz güçlü olun." Gençlere idealist olmaları yönünde tavsiyede bulunan Memişoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek gösterdi. Memişoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili sorusu üzerine Memişoğlu, toplumun hastalığın tedavi edilmesini talep ettiğini, Sağlık Bakanlığı olarak esas görevin toplumun sağlıklı kalmasını sağlamak olduğunu anlattı.