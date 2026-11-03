Bakan Memişoğlu: Vatandaşlarımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak

Törende konuşan Bakan Memişoğlu, "Bugün aile hekimlerimiz; yaşlılarımızı, şeker, tansiyon ve kalp hastalarımızı bizzat arıyor, kontrollerini takip ediyor. Hastanelerdeki tüm branşlardan hastaları için doğrudan randevu alabiliyor. Hastanedeki uzman hekimle elektronik ortamda anlık bilgi paylaşabiliyor. 1859 ilacın reçetelenmesinden uzman hekimlerin başladığı ilaçların devamına, evde sağlık raporlarından mevcut ilaç raporlarının yenilenmesine kadar pek çok süreci aile hekimlerimiz üzerinden kolaylaştırdık" dedi.

Bakan Memişoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni bir adımı daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte atacağız. İlaç raporu olan vatandaşlarımız, ilaçlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra, rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırma ihtiyacı duymadan ilaçlarını doğrudan alabilecek. Böylece insanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak. Bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesi için her iki bakanlığımızın ekipleri büyük bir özveriyle çalışıyor. Aynı hedef doğrultusunda ortaya koyduğumuz bu emeğin, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet olarak yansıyacağına inanıyorum.