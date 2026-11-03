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Bakan Tekin: “Çocuklarımız atalarıyla gurur duysun, milletini sevsin, istiyoruz”

Bakan Tekin: “Çocuklarımız atalarıyla gurur duysun, milletini sevsin, istiyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen "Kitap Kurtları Yarışıyor" programının tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, çocukların ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını dile getirirken, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim asıl işimiz, çocuklarımız ülkeye millete faydalı birer evlat olarak yetişsin, çocuklarımız tarihini sevsin, geçmişini sevsin, atalarıyla gurur duysun, milletini sevsin, devletini sevsin istiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 17:51

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen "Kitap Kurtları Yarışıyor" programının tanıtım toplantısına katıldı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek çocukların ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Tekin, şöyle konuştu: "Hepinizi tebrik ediyorum. İyi ki böyle bir yarışmaya girdiniz. İyi ki kitap okumak için birbirinizle yarışır bir haldesiniz. Sizi böyle görünce çok mutlu oluyorum. Allah sizi yetiştirenlerden ve öğretmenlerinizden razı olsun. Annelerinize, babalarınıza ve öğretmenlerinize alkış istiyorum. Bugün biz burada bu yarışmanın tanıtım toplantısını yapıyoruz.