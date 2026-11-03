Haberler

Gündem Haberleri

Bakan Yumaklı: Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri "Bir millet, iki devlet" şiarıyla yürütülüyor

Bakan Yumaklı: Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri "Bir millet, iki devlet" şiarıyla yürütülüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yumaklı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Gazi Orduevi'nde düzenlenen "8 Kasım Zafer Günü" resepsiyonunda konuştu. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin önemine değinen Yumaklı, İlişkilerin "Bir millet, iki devlet" şiarıyla yürütüldüğünün altını çizerken, "İşgal karanlığından kurtarılan topraklardaki kalkınma ve ihya seferberliğine kurumlarımız ve şirketlerimiz de özverili çalışmalarıyla katılmaktadırlar, katılmaya devam edeceklerdir." dedi.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 21:55

Bakan Yumaklı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Gazi Orduevi'nde düzenlenen "8 Kasım Zafer Günü" resepsiyonuna katıldı. Burada konuşan Yumaklı, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin "Bir millet, iki devlet" şiarıyla yürütüldüğünü ve Azerbaycan zaferinin coşkusunu paylaştıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazdığına dikkati çeken Yumaklı, "Vatan uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarını ana vatanlarıyla kucaklaştıran muzaffer gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Yumaklı, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseldiğini belirterek, beyannamenin sadece ortak bir irade beyanı olmadığını iki ülkenin ilişkilerini derinleştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.