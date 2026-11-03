Başkan Erdoğan: Güney Kore ile stratejik ortağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, stratejik ortak ve yakın dost olarak nitelendirdiği Güney Kore'ye 8 yıl aradan sonra resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in daveti üzerine Seul'de bulunan Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"İLİŞKİLERİMİZ KAN KARDEŞLİĞİNE DAYANIYOR"

Konuşmasına ev sahibi mevkidaşına ve heyetine teşekkür ederek başlayan Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluğun temellerinin Kore Savaşı'nda atıldığını hatırlattı.

Erdoğan, "Kahraman Mehmetçiğin Kore'nin bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin bugün de müstesna düzeyde seyretmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin stratejik ortaklığa ivme kazandırdığını belirten Erdoğan, temasların iki ülke arasındaki iş birliğini dinamik ve geleceğe odaklı bir şekilde ileri taşıyacağını vurguladı.

TİCARETTE YENİ HEDEF: 15 MİLYAR DOLAR

Görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin öncelikli gündem maddesi olduğunu aktaran Erdoğan, mevcut ticaret hacminin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti;

Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin açıklamaları şu şekilde:



Türkiye halkımızın gönlünde kan kardeşimizdir

Nükleer santral finansmanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladık

Savunma sanayisi işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık

Türkiye ile yapay zeka alanında ortak çalışma yapacağız

Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine geçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasındaki "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasındaki "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imzaladı.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasındaki "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" da Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon tarafından imza altına alındı.