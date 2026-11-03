Çocukluk dönemi hayatın temel taşı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tuzla'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki Tuzla Belediyesi Eczacı Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, çocuk seslerinin yükseleceği bir yuvanın açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tuzla'nın bugün Bakanlık onaylı ilk gündüz bakımevine kavuştuğunu belirten Göktaş, "Bu yuva çocuklarımızın oyunla, sevgiyle, merakla büyüyeceği sıcacık bir dünya olacak. Ailelerimiz ise evlatlarını gönül rahatlığıyla güvenli ortamlara emanet edecek. Bu güzel eseri Tuzla'mıza kazandıran başta Belediye Başkanı'mız Eren Ali Bingöl olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocukluk bir insanın bütün hayatına yön veren bir dönemdir ve hayatın temel taşıdır. İlk kelime, ilk adım ve ilk arkadaşlıkların bu yıllarda filizlenir. Kendine güven de bu yıllarda olur. Merak, öğrenme sevgisi, paylaşmayı bilmek bu yıllarda şekillenir. Bilim de bunu söylüyor, hayat da. Erken yaşta verilen her emeğin karşılığı bir ömür boyu devam eder" diye konuştu.

KREŞ SEFERBERLİĞİ

27 Haziran'da çok önemli bir adım attıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin açtığı kreş ve gündüz bakımevlerini ilk kez müstakil bir yönetmelikle düzenledik. Bu düzenlemenin merkezinde tek bir önceliğimiz var, çocuklarımızın güvenliği, sağlıklı ortamlarda büyümesi. Kamuda da özelde de belediyede de aynı standart geçerlidir. Bakanlık olarak bu kuruluşların açılışından işleyişine kadar her aşamada rehberlik ediyor, süreci yakından takip ediyoruz.25 ilimizde 345 belediye kreşi ve gündüz bakımevinin başvuru ve inceleme süreci devam ediyor."

155 EVLADA YUVA OLACAK

Bu bakımevinin Tuzla'nın 155 evladına yuva olacağını, çocukların burada oyunla öğreneceklerini ve sevgiyle büyüyeceklerini belirten Göktaş,"Bir yandan yabancı dille tanışacaklar, sporla güçlenecekler. Özellikle sağlık paketleri, kalori hesabı yapılarak çocuklarımızın nasıl beslenmesi gerektiğine dikkat edilmesi gerçekten çok özenle çalışılmış bir model. Bu yuva yalnızca çocuklarımız için değil, ailelerimiz için de kuruldu. Bu yuva anne ve babalarımızın da en büyük destekçisi olacak" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör