Emine Erdoğan: Güney Kore'deki samimiyet köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore'deki resmi karşılama törenine ilişkin paylaşımında, “Güney Kore’de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından resmi karşılama törenine dair paylaşımda bulundu. Törene ilişkin fotoğraflara yer verilen paylaşımda Emine Erdoğan,
"Güney Kore'de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir" değerlendirmesini yaptı.
Güney Kore'de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir. 📍 Resmî Karşılama Töreni https://t.co/naSOUDMKSw— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 3, 2026
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