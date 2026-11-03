Erdoğan, Güney Kore haber ajansı Yonhap’a konuştu: Güçlerimizi bir araya getirelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle yaptığı Seul ziyareti öncesinde Yonhap Haber Ajansı'na verdiği mülakatta Türkiye-Güney Kore ilişkilerini değerlendirdi:

15 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ: Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk, Kore Savaşı'nın zor günlerinde filizlendi. İlişkilerin temelinde o günlerden bu yana kardeşlik ve karşılıklı güven var. Bu mirası gelecek nesillere güçlü şekilde taşımak bir görev. Seul ziyaretimizde önceliğimiz, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğu güçlendirmek ve ekonomik ilişkilerimize ivme kazandırmak. Savunma sanayii, nükleer enerji, yüksek teknoloji, yapay zekâ ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli fırsatlar görüyoruz. Bu fırsatları somut projelere dönüştürmek, şirketlerimizin önünü açmak ve karşılıklı yatırımları artırmak istiyoruz. İkili ticarette 15 milyar dolarlık hacim hedefimiz var. Bu hedefe ulaşırken ticaretimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturmayı, yatırımları artırmayı ve üretim alanında daha yakın çalışmayı önemsiyoruz.

SİNOP NÜKLEER PROJESİ İÇİN SON AŞAMADAYIZ: Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'ne ilişkin müzakerelerde son aşamadayız. Koreli dostlarımızın nükleer enerji alanındaki tecrübesini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptının ardından KEPCO ile ön fizibilite kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Projenin teknik ve ekonomik şartları ile yatırım modeli üzerinde değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Elektriğin hangi maliyetle üretileceği, yatırımın nasıl finanse edileceği ve projenin Türkiye ekonomisine kazandıracakları nihai kararda belirleyici olacaktır.

HYUNDAI'NİN TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETMESİNDEN MEMNUNUZ: Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve stratejik konumu Koreli yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Kore Cumhuriyeti'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki birikimi ile Türkiye'nin üretim gücünü bir araya getirdiğimizde çok daha büyük başarılara ulaşabiliriz. Hyundai'nin ülkemizdeki köklü otomotiv üretim faaliyetleri ve POSCO'nun çelik sektöründeki yatırımları, bu ortaklığın somut örnekleridir. Hyundai'nin İzmit'teki tesislerinde elektrikli araç üretimine başlamasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bunların yanı sıra elektronik, yarı iletken teknolojileri, makine ve endüstriyel otomasyon, robotik sistemler, biyoteknoloji, ilaç ve tıbbi cihazlar ile yenilenebilir enerji alanlarında önemli imkânlar var. Koreli yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını ve Türk şirketleriyle daha güçlü ortaklıklar kurmalarını, ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında daha somut neticeler alınmasını arzu ediyoruz.

TUSAŞ'IN GELİŞTİRDİĞİ MOTORA GÜNEY KORE'NİN İLGİSİ VAR: TUSAŞ bünyesindeki TEI tarafından geliştirilen PD170 motoruna Güney Kore tarafından yoğun ilgi gösterildi. Türkiye'nin bölgesel ulaştırma ve lojistik yatırımlarında Koreli şirketlerin daha fazla yer almasını arzu ediyoruz. Türkiye'de yatırım yapacak, üretim ve istihdam sağlayacak Koreli şirketlere gereken desteği vermeye hazırız. Özellikle demiryolu altyapısı, lojistik merkezleri ve akıllı ulaştırma sistemlerinde ortak yatırımlar geliştirebiliriz. Türkiye olarak Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumumuzu, güçlü bir ulaştırma ve lojistik altyapısıyla destekliyoruz.





SICAK KARŞILAMA

Başkan Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle gittiği Seul'de Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung tarafından havalimanında karşılandı. Karşılamada, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da hazır bulundu. Erdoğan'a, Seul ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör