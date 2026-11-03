Eşim mobbing sonucu canına kıydı

Beylikdüzü Belediyesi'nde 23 yıl veznedarlık yapan eşi Yaşar Uçar'ın Ekrem İmamoğlu döneminde uğradığı mobbing ve zimmet iftirası nedeniyle canına kıydığını belirten acılı eş Arzu Uçar ise duruşmada İmamoğlu'nun yüzüne karşı yaşananları anlattı. Eşinin belediyede 23 yıl hizmet verdiğini anlatan Uçar, "160 bin lira yüzünden 23 senelik adamı canından ettiler. 14 ve 17 yaşındaki evlatlarım babalarını ipte gördü.

24 Şubat'ta Kültür Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze görüştük. Bana 'İşadamları bir araya gelmiş ve evi almış gibi gösterilir, merak etme' dedi. Kızımın başını okşayıp daire seçtirdiler. Ancak 2019'da taşındığımız evin tapusu yıllardır üstümüze devredilmedi" dedi. Hakkını aramak için gittiği Saraçhane'deki İBB binasından güvenlikçe içeri alınmadığını kaydeden Uçar, belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör