FETÖ'nün güncel yapılanmasına 41 tutuklama
FETÖ'ye yönelik Jandarma ekiplerinin 32 ilde düzenlediği baskınlarda 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içerisindeki bağlantıları ve finans faaliyetleri mercek altına alındı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 41'i tutuklandı.
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