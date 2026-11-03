Fon soruşturmasında yeni gelişme: 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) eski üst düzey yöneticileri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yöneticisinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

6 İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; SPK Eski Kurul Başkan Vekili Enver Usca, SPK Eski Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı hakkında gözaltı kararı verildi.