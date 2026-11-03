İzmir Körfezi pırıl pırıl olacak

İzmir Körfezi'nde yıllardır kirliliğe bağlı olarak meydana gelen balık ölümleri ve İzmirlileri bıktıran pis koku tarih oluyor. Kentin kronikleşmiş sorunları arasında ilk sıralarda yer alan körfez kirliliği ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile el ele verip önemli bir çalışmaya imza atacak. İzmit Körfezi'nde olduğu gibi İzmir Körfezi de bünyesinde ağır metalleri barındıran dip çamurundan ve kirlilikten arındırılacak. Deniz tabanından çıkarılan ve içinde ağır metal barındıran çamur önce kurutulacak, ardından da bertaraf edilecek. Kirliliğin ortadan kalkması ile birlikte deniz suyundaki çözünmüş oksijen oranının artması sağlanacak. Deniz tabanında gerçekleştirilecek tarama ve temizlik, karadaki çalışmalarla da desteklenecek. İç körfeze kirlilik akıtan dereler mercek altına alınacak. İZSU ve Çevre Şehircilik Bakanlığı el ele vererek sıkı denetim mekanizması oluşturacak. Böylece dereler kanalı ile körfeze yapılan kaçak deşarjların da önüne geçilecek.

FABRİKALARA SIKI TAKİP

Denetimler bunlarla sınırlı kalmayacak. Bir yandan dere ıslah çalışmaları yapılırken diğer yandan da sanayi tesisleri yakın takibe alınacak. Arıtma tesislerini çalıştırmayıp atık sularını dere yataklarına boşaltan fabrikalar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. Deniz suyundaki iyileşme düzenli olarak alınan numunelerle takip edilecek. Sorunlu bölgeler var ise hemen kirliliğin kaynağı tespit edilip gerekli müdahaleler yapılabilecek. Çalışmalar tamamlandığında toplu balık ölümleri ile deniz suyunda renk değişimine ve pis kokuya neden olan plankton patlamalarının da önüne geçilmiş olacak.



BAŞKAN TUGAY: CUMHURBAŞKANIMIZIN ONAYIYLA ÇALIŞMA BAŞLIYOR

Seferihisar'da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni çevre yolunun açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımızın bilgisi ve onayı ile Körfez'de çok yakında kapsamlı bir dip tarama ve temizlik çalışması başlatılacak. İzmir Körfezi'nin hayal ettiğimizden çok daha temiz, pırıl pırıl ve hepimizin gurur duyacağı bir yere dönüşeceğine inanıyorum. Bunu en kısa zamanda göreceğiz. Hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör