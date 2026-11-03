MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin acı günü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Bir dönem Devlet Bahçeli ile Ankara'da aynı evde yaşadığı öğrenilen Serpil Bahçeli'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Siyasiler taziye mesajı yayınladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TAZİYE MESAJI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle: Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Serpil Bahçeli'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb'im mekânını cennet, derecatını ali eylesin.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Sayın Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli ve ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Bahçeli ailesine taziye mesajı yayınladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör