Müşteki işadamları İmamoğlu’nun karşısında anlattı: Rüşvet paralarını çanta içinde verdim

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nın 3. celsesinde, aralarında örgüt lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 46'sı tutuklu 436 sanık, hâkim karşısına çıktı.

RÜŞVETİ ÇANTADA TESLİM ETTİM

Müşteki işadamları, CHP'li belediyelerde karşılaştıkları engelleri ve istenen rüşvetleri mahkemede tekrarladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Şişli'deki dev proje için kendisinden istenen 4 milyon doları çanta içinde teslim ettiğini beyan etti.

Capacity AVM Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Özgül ile işadamı Alaattin Kameroğlu da ruhsat süreçlerinde önlerinin kesildiğini, 197 milyon liralık ceza ve yıkım kararlarıyla baskı kurulduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu.

ÖDEME YAPMADAN REKLAM YOK

Tanık işadamı Ekrem Reşat Tüzün de savcılıktaki ifadesini tekrar ederek, "Reklamlarla ilgili izinleri daha önce Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden alıyorduk. Herhangi bedel vermeden sadece evraklarla tamamlayarak alıyorduk. Ancak 2020 yılından sonra Kültür AŞ'ye yönlendirildik. Kültür AŞ'ye bir ödeme yaptıktan sonra Kentsel Tasarım Müdürlüğü bize gerekli izinleri verdi. 2020 yılında bütün reklam şirketlerini çağırıp 'Yeni bir döneme giriyoruz' dediler. Bizi de davet ettiler ve izin alabilme yolunun Kültür AŞ'ye ödeme yapmaktan geçtiğini belirttiler" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör