PKK Karaçok’u boşalttı

Terör örgütü PKK'nın, Mahmur Kampı yakınlarındaki Karaçok Dağı eteklerinde bulunan kamplarını boşalttığı bildirildi. Bölgede PKK'ya bağlı örgüt elemanları kalmadığı, boşaltılan noktalara Peşmerge ve Irak ordusunun yerleştiği belirtildi. Mahmur Kampı, Irak federal polisi tarafından kontrol altına alındı. PKK, Karaçok Dağı eteklerindeki 10 askeri noktasını da boşalttı. PKK'nın bölgeden çekilmesinin ardından Irak ordusu ile Peşmerge arasında bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Bölgedeki 10 askeri noktadan 5'i Irak ordusuna, diğer 5'i ise Peşmerge güçlerine bırakıldı. Kampın girişinde iki federal polis kontrol noktası bulunduğu belirtilirken, güvenlik önlemleri nedeniyle kamp içindeki hareketlilik de önemli ölçüde kısıtlandı. Hüseyin KAÇAR / SABAH

1998'DE KURULDU

Mahmur Kampı, 1998'de Türkiye'nin Irak sınır köylerinde yaşayanlar için kuruldu. Ancak Türkiye bu kampta yaşayanların PKK tarafından kullanıldığını belirterek kapatılmasını istedi.

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