Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı. Aralarında Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül ile Sofu Altınbaş'ın da yer aldığı 22 kişinin tutuklandığı soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Şişli Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Aynur Aydın, Şişli Belediyesi eski Bilgi İşlem Müdürü Davut Kaymak, Maritza İnşaat ortağı Ahmet Meriç ve Creditwest Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Altınbaş Sürer tutuklandı. Soruşturma kapsamında mahkeme ayrıca 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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