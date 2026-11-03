Son dakika | Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten fon soruşturması açıklaması: Kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık. Borsa bürokrasisi, manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir iş birliği yapıldığını görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir.

Bu soruşturmada kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suçyapısı tespit edilmiştir. Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz.

HİÇBİR KARANLIK NOKTA KALMAYACAK

Bu süreci kısaca fon soruşturmaları olarak biliyorsunuz. İlk andan itibaren şeffaf bir şekilde gündeme aldığımız bu süreçle ilgili tüm veriler toplanıyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Milletimizin de çok yakından takip ettiği ve bildiği gibi, bu adli ve hukuki soruşturmanın hiçbir karanlık noktası kalmayacaktır.

Bu süreçte geldiğimiz nokta itibarıyla fon piyasamızda suç yapılanmasına iltisak etmiş en üst düzeyden en alt düzeye kadar bürokratik isimler, gerçek ve tüzel kişiler, siyasi profiller hakkında yasal işlemler yapılmış ve yapılmaktadır.

SORUŞTURMADA SON DURUM...

Soruşturmanın geldiği noktada 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. 38 şahıs ise firaridir. 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke ve tedbir işlemleri uygulanmıştır.

Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir.