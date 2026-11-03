SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: AVCI’dan yasa dışı bahis darbesi! 151 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul merkezli 39 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak 151 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul merkezli 39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi. Yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler doğrultusunda şüphelilerin tespiti ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin belirlenmesi üzerine bugün, İstanbul merkezli 39 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle, vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için ülkemizin dört bir yanında siber suç ve suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör