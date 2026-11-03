SON DAKİKA | İletişim Başkanı Duran’dan 24. yıl mesajı!

SON DAKİKA | İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tarihî sözüyle başlayan yolculuk, 3 Kasım 2002'de milletimizin güçlü iradesiyle yeni bir döneme dönüştü. Aradan geçen 24 yılda Türkiye; altyapıdan sağlığa, eğitimden ulaşıma, savunma sanayiinden teknolojiye kadar pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. İHA ve SİHA'larımız, KAAN'ımız, kendi otomobilimiz TOGG ve Millî Teknoloji Hamlemizle üretimde ve teknolojide iddiamızı ortaya koyduk. TEKNOFEST kuşağıyla geleceğe yön veren gençler yetiştirdik. Dış politikada kendi kararlarını alan, bölgesinde etkin, küresel meselelerde söz sahibi ve mazlumların yanında duran güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bugün Türkiye Yüzyılı hedefiyle daha büyük hayallere yürüyoruz. Bu büyük dönüşümün mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu kutlu yolculuğa emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör