Türkiye ile Japonya stratejik ortak

Japonya'nın başkenti Tokyo, "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Türk-Japon İlişkileri ve Bugüne Yansımaları" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan etkinliğe onur konuğu olarak katıldı. Erdoğan, programın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye- Japonya ilişkilerinin geçmişini, bugününü ve geleceğini konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek, düzenlenen panelde her iki ülkeden de önemli konuşmacıların yer aldığını ifade etti.

ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ

Tarihten gelen mirasın Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin ne kadar doğal ve teklifsiz olduğunu gösterdiğini kaydeden Bilal Erdoğan, "Dünyanın içinde bulunduğu şu anki çalkantılı çağı değerlendirecek olursak, Türkiye ve Japonya gibi iki güçlü ülkenin birbirleriyle olan dayanışmasının ve dostluğunun aslında dünya için de ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu konuşmuş olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak ortak kültürel çalışmaları ve eğitim işbirliklerini de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, "Teknoloji alanında yapılacak işbirlikleri ile karşılıklı ticareti ve yatırımları güçlendirecek çalışmalar bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde devam edecek.

İki ülke arasındaki işbirliği önemli bir noktaya geldi. Türkiye ve Japonya ilişkileri stratejik ortaklık seviyesindedir" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör