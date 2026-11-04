Başkan Erdoğan Güney Kore’den ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 2 Kasım'da geldiği Güney Kore'deki programlarını tamamladı. Kaldıkları otelden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü'ne geçti.

Başkan Erdoğan'ı, buradan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeong Yeondoo ile Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız uğurladı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak, Seul'den İstanbul'a hareket etti. Erdoğan'a ziyaretinde eşlik eden heyet üyeleri de yurda döndü.