Başkan Erdoğan yurda döndü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın davetine icabetle resmi ziyaret gerçekleştirdiği Seul'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Başkan Erdoğan yurda döndü!
AA AA
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Başkan Erdoğan'ı, "TUR" uçağıyla geldiği Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ilgililer karşıladı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve ziyarette kendisine eşlik eden heyet üyeleri de İstanbul'a geldi.

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