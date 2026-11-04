Başkan Erdoğan’dan önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelde LG Electronics'in Üst Yöneticisi (CEO) Lyu Jae-cheol, Celltrion'un CEO'su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ile Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ve beraberlerindeki heyetlerle bir araya geldi.

Temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsung CEO'su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ile Korea Electric Power Corporation'ın (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ve beraberlerindeki heyetleri de kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da farklı heyetlerin görüşmelerinde yer aldı.