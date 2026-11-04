Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ile ilişkilerde yeni dönemi anlattı: İleri teknolojide güçlü işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti, iki ülke arasında tarihi ilişkileri pekiştirirken savunma sanayiinden nükleer enerjiye kadar ekonomik ve ticari işbirliğinde yeni bir dönemin kapılarını açtı. İki ülke için "stratejik ortaklığa" vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore'nin "dinamik ve geleceğe odaklı işbirliğini" geliştireceğini, ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkmasını sağlayacak adımları da görüştüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinin ikinci günü yoğun bir temas trafiğiyle geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda önce baş başa, sonra heyetler halinde bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan şu mesajları verdi:

KAN KARDEŞLİĞİ: Cumhurbaşkanı Lee'nin davetine icabetle stratejik ortağımız ve yakın dostumuz Kore'yi 8 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Lee'ye sıcak ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bundan 76 yıl önce kahraman Mehmetçiğin Kore'nin bağımsızlığı için gösterdiği fedakârlıklarla kan kardeşliğine dönüşen iki ülke arasındaki ilişkilerin bugün de müstesna düzeyde ayrı bir seyri bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee'yi Kasım 2025'te ve geçen temmuz ayında Türkiye'de ağırladık. Karşılıklı ziyaretler iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa önemli katkılarda bulunuyor. Gelecek sene idrak edeceğimiz ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıldönümünde özel etkinlikler planlıyoruz.

15 MİLYAR DOLAR: Görüşmemizde birçok konudaki işbirliğimizi dinamik ve geleceğe odaklı şekilde ilerletecek adımları ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, görüşmelerimizde öne çıkan alanların başında geldi. Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi, dengeli ve sürdürülebilir şekilde, evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık. Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz.

NÜKLEER ENERJİ, YAPAY ZEKÂ: Görüşmemizin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve madencilik alanı oluşturdu. Kasım 2025'te Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı, işbirliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor. Bugün iki ülke enerji bakanlıkları arasında imzalanan belgelerin de bu işbirliklerini daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Özellikle batarya üretimi, yapay zekâ ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknolojiler alanında Kore'yle işbirliğine büyük önem veriyoruz.

ALTAY TANKI: Savunma sanayii, stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemde, Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik.

KALICI BARIŞ: Bölgelerinde ve ötesinde etkin roller üstlenen, küresel barış ve istikrara önem veren iki ülkeyiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz. Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil olmak üzere çok taraflı platformlardaki işbirliğimizi tüm insanlığın faydası için daha ilerilere taşımakta kararlıyız.



ERDOĞAN KORECE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının sonunda jest yaptı. Gördüğü misafirperverlik için Korece'de "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Kamsahamnida" dedi. İki liderin basın toplantısında arkalarında yer alan büyük panoda Korece ve Türkçe "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Refikaları Sayın Emine Erdoğan'ın Kore Cumhuriyeti Devlet Ziyareti" ifadesi yer aldı.





'UZAK AMA KALBEN YAKIN İKİ MİLLETİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onurlarına verilen Resmi Akşam Yemeği'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asya'nın iki ucunda birbirlerinden uzak ama kalben yakın iki milletiz. Eğer kader insanları buluşturacaksa, mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz. Bir Kore atasözünün dediği gibi 'Elbiselerinizin uçları hafifçe dahi birbirlerine değse bu kaderdir. Bundan 76 yıl önce bu toprakların bağımsızlığı için kader bizleri bir araya getirdi. Sizlerin de Türkleri isimlendirdiğiniz üzere bizleri kan kardeşleri kıldı" ifadelerini kullandı.



LEE'DEN ORTAKLIK VURGUSU

GÜNEY Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da basın toplantısında "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kanla kurulan derin dostluk ve güven temelinde işbirliğimizi genişletme konusunda mutabık kaldık" dedi. Türkiye'deki nükleer santral projesine yönelik işbirliğinin ilerlediğini kaydeden Lee, "Bu sonuçları ileri taşıyıp, Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık" ifadelerini kullandı. Lee, savunma sanayii için ortak üretim ve teknoloji işbirliğini artırmak istediklerini söyledi.





GÜNEY KORE İLE 4 STRATEJİK ANLAŞMA

İki liderin görüşmeleri sonrası bakanlar ve sorumlu kurum başkanları tarafından imzalanan 4 anlaşma şöyle:

1- Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

2- Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

3- Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı.

4- Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Kore İhracatİthalat Bankası arasında Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı.



DOSTLUĞUMUZU FEDAKÂRLIKLARLA KURDUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Seul ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, anlamlı bir ziyaret yaptı. Erdoğan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın, askerliğini yapmak için 1956'da geldiği Güney Kore'de çektiği fotoğraflardan oluşan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore Sergisi"ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, serginin yer aldığı Kore Savaş Anıtı Müzesi'ne gelişinde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ve Müze Müdürü Hyun-Jong Kim tarafından karşılandı. Korece müzik dinletisiyle başlayan programda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye ve Güney Kore'nin tarihte eşine az rastlanır, çok özel bir dostluğun tarafları olduklarını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki binlerce kilometre mesafeye rağmen kalplerimiz, her daim bir ve beraberler. Çünkü biz dostluğumuzu, gerçek fedakârlıklarla ve tarihin çok zor bir döneminde, omuz omuza verdiğimiz örnek bir mücadeleyle kurduk. Kore Savaşı'na gönderdiğimiz 21 binden fazla Mehmetçiğimiz, askeri başarılarının yanı sıra cephenin gerisinde, savaşın toplumda açtığı yaraları sarmak için verdiği insani gayretle de Kore halkının gönlünü kazanmıştır. Kore topraklarında ebedi istirahatgâhlarında yatan aziz şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

AYLA'NIN AİLESİ DE GELDİ

Programa, 3 Kore gazisi ile "Ayla" filmiyle hikâyesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja'nın ailesi de katıldı.



ZORLU İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatıyla ilgili mesajında, "Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör