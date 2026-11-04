Gürlek: Fon soruşturmasında 433 şüpheliden 112'si tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında bilançoyu açıkladı. Soruşturmanın üst düzey finans bürokrasisine uzandığını belirten Gürlek, 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını, 186 kişiye adli kontrol uygulandığını ve 38 kişinin firari olduğunu duyurdu. Ayrıca 359 gerçek ile 111 tüzel kişinin mal varlıklarına bloke konuldu; 30 milyar lira değerindeki varlık TMSF gönüllü iade hesabı kapsamında vatandaşlara iade edildi. Olayın basit bir borsa manipülasyonu olmadığını, rüşvet çarkıyla kartelleşme amacı taşıdığını vurgulayan Gürlek, Fon Koordinasyon Kurulu'nun 8. toplantısını yaptığını aktardı.
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