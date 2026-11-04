İlk günkü aşkla 2028’e yürüyoruz

AK Parti Genel Merkezi'nde, "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" konulu program düzenlendi. Programda partinin 24 yıllık iktidarı ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

'DAHA ÇOK KOŞMAYA HAZIRIZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, millet iradesinin siyasetin temelini oluşturduğunu belirterek, "33 sene öncesinden daha enerjiğiz, daha çok koşmaya hazırız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da 2028 seçimlerine işaret ederek, "İlk günkü aşkla çalışmalıyız. Allah göstermesin, yoksa bir günde elinden alırlar her şeyi. 13 senede bizim izlerini sildiğimiz işleri 3 saatte bitirirler" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise "İlk 25 yılda AK Parti çok büyük bir başarı öyküsü yazdı. Şimdi bizim borcumuz ikinci 25 yıl için yeni bir başarı hikâyesi yazmaktır. Kendimizi, algoritmamızı güncellememiz gerekiyor" dedi.

'SİSTEMİ GARANTİYE ALALIM'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 28 Şubat dönemindeki vesayetçi düzenlemelerin 2010'da kaldırıldığını belirterek, "Yeni reformlarla, yeni fırsatlarla milleti buluşturalım. Bunun için artık sistemik olarak garantiye alalım sistemi, anayasayı değiştirelim, milletin iradesi artık garantili olarak devletin idaresini yönetsin" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör