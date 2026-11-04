Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan mesaj uygulamaları üzerinden dolandırıcılık uyarısı!
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, “"Bazı gelişmiş saldırılarda, zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir." İfadelerine yer verildi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde, vatandaşlarımızın WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesaplarının bilgileri dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikayetlerde artış gözlemlenmektedir." ifadesine yer verildi.
Söz konusu girişimlerde, hesap sahiplerinin kimlikleri kullanılarak, yakın çevrelerinden IBAN bilgileri üzerinden para transferi talep edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Siber Güvenlik Başkanlığımızca yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edilmiştir." denildi.
Zararlı yazılımların internet ortamındaki kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabildiği aktarılan açıklamada, "Bazı gelişmiş saldırılarda, zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir." uyarısında bulunuldu. Bu yöntemlerle cihazlara yetkisiz erişim sağlayan saldırganların, kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşarak, kullanıcıların bilgisi dışında işlem gerçekleştirebildikleri, hesap sahiplerinin kimliğini kullanarak iletişim listelerindeki kişilerden acil ihtiyaç gerekçesiyle para transferi talep edebildikleri bildirildi.