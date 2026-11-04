Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ağına 901 operasyon!

Yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik Türkiye genelinde yürütülen soruşturmaların bilançosu ortaya çıktı. 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, suç ağlarının finansal bağlantıları da mercek altına alındı. Şubat-4 Kasım 2026 dönemini kapsayan çalışmalarda toplam 901 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 5 bin 949'u tutuklanırken, 3 bin 570 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Gürlek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ. 9 AYDA 81 İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 901 OPERASYONLA SUÇ AĞLARININ ÜZERİNE GİDİYOR, FİNANSAL KAYNAKLARININ İZİNİ SÜRÜYORUZ!

Yasa dışı bahis, yalnızca hukuka aykırı bir faaliyet değil; toplumun huzurunu bozan, aileleri mağdur eden ve suç örgütlerinin faaliyetlerini besleyen ciddi bir tehdittir. Bu tehdide karşı mücadelemizi yalnızca sahada değil, suç yapılanmalarının bütün bağlantılarını ve yasa dışı kazançlarını araştırarak da kararlılıkla sürdürüyoruz. Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ve ilgili bütün kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat–4 Kasım 2026 döneminde, 81 ilimizde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında; - 901 operasyon gerçekleştirildi. - 15.710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - 5.949 şüpheli tutuklandı. - 3.570 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Mücadelemiz, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Bu yapılanmalara yönelik yürütülen mali incelemelerde: - 2,63 trilyon TL - 9,08 milyar dolar - 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildi. Yasa dışı bahis şebekeleri şunu iyi bilsin: Hiçbir suç yapılanması, faaliyetlerini ve suçtan elde ettiği kazancın izini gizlemeyecek ve adaletten kaçamayacaktır! Yasa dışı bahis ağlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için bütün kurumlarımızla koordinasyon içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK'a ve emeği geçen bütün kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden, yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyecek, suçun da suçlunun da peşini bırakmayacağız!"

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör