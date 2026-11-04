SON DAKİKA I Mekke Anlaşması teklifi TBMM'de: Birinci madde kabul edildi
Son Dakika Haberleri...TBMM Genel Kurulunda Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi.
Son Dakika Haberleri... Genel Kurulda, teklifin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmelerine geçildi. Teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.
Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.