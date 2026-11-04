Türk devletlerinden uzayda 'Turan' hedefi

Türk devletlerinden uzayda ’Turan’ hedefi
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), uzay bilimi ve teknolojisinde ortaklığını güçlendirmek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ankara'da düzenlenen 13. Zirve'nin bildirisinde, uluslararası uzay etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Uzay Günleri" düzenlenmesi ve ortak küp uydu TDT-SAT'ın fırlatılma süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırıldı. Üretimi tamamlanan 12U TDTSAT'ın testlerinin 2026 yılı içinde bitirilmesi, 2027'nin ikinci yarısında Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılması hedefleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý