Türk devletlerinden uzayda 'Turan' hedefi
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), uzay bilimi ve teknolojisinde ortaklığını güçlendirmek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ankara'da düzenlenen 13. Zirve'nin bildirisinde, uluslararası uzay etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Uzay Günleri" düzenlenmesi ve ortak küp uydu TDT-SAT'ın fırlatılma süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırıldı. Üretimi tamamlanan 12U TDTSAT'ın testlerinin 2026 yılı içinde bitirilmesi, 2027'nin ikinci yarısında Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılması hedefleniyor.
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