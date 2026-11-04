Türkiye’ye parmak sallamak Avrupa’nın harcı değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda iç ve dış gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, "Türk milleti kararını vermiştir, terör bitecek, kardeşlik yükselecek" dedi. Sürece yönelik eleştirilerde demokratik itiraz ile kışkırtıcılığın birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Bahçeli, "Siyasetin görevi tahrik etmek değil, birleştirmektir; kutuplaştırmak değil, kucaklaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

Siyasetteki tartışmalara da değinen Bahçeli, yolsuzluk ve siyasi kirlilikle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Artık yolsuzluğun, kirliliğin ve siyasetin üzerine çöken bütün yükleri geride bırakmanın zamanıdır" diye konuştu. Siyasette arınma ve aklanmanın ertelenemez bir gereklilik olduğunu söyledi.





AVRUPA'NIN İHTİYACI VAR



Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Bahçeli, "Bugün Türkiye, Avrupa'nın her zamankinden çok daha ihtiyacı olan bir ülkedir" dedi. Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını 20 Ekim'de onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Bahçeli, "Türkiye'ye parmak sallamak, talimatlar vermek AB'nin harcı değildir" ifadelerini kullandı.

Mekke Anlaşması'nın TBMM gündeminde olduğunu açıklayan Bahçeli, anlaşmanın taraflar arasındaki dayanışmayı artıracağını söyledi. Husilerin saldırılarının sona erdirilmesi için tüm imkânların kullanılmasını istedi.



KUDÜS İTTİFAKI GERÇEKLEŞMELİ



İsrail'deki seçim sonuçlarını da değerlendiren Bahçeli, hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığına dikkat çekti. Arap partilerinin de temsil edildiği yeni bir hükümet kurulması gerektiğini belirterek, "Kudüs İttifakı gerçekleştirilmelidir" çağrısında bulundu.



MURADIMIZ HAZAR İLE AKDENİZ'İN HASRETİNİ SONA ERDİRMEKTİR



Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümüne ilişkin mesajında ise gençlere seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli, "En büyük hürriyet Cumhuriyet'tir" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesini isteyen Bahçeli, "Muradımız Hazar ile Akdeniz'in hasretini sona erdirmek" sözleriyle Türk dünyasında birlik çağrısı yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör