ABD basınından flaş iddia: Savunma Bakanı Hegseth görevden alınacak mı?

Konuya yakın diğer dört kaynak, Hegseth'in planladığı bazı seyahatleri de askıya aldığını iddia ederken, kaynaklardan ikisi, bu durumların Trump'ın İran 'a büyük çaplı bir saldırı başlatmayı değerlendirmesiyle ilgili olabileceğini belirtti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynak, Trump'ın ara seçimler öncesinde birkaç kişiye, Hegseth'in yerine kimi önereceklerini sorduğunu ileri sürdü.

NBC News'ün haberine göre, görüşmelerden haberdar olan kaynaklar, Trump 'ın son günlerde "bazı müttefiklerine" Hegseth'i görevden almayı düşündüğünü söylediğini öne sürdü.

İsmi verilmeyen bir üst düzey yetkili ve toplantı hakkında bilgi sahibi olan diğer iki kişi, Hegseth'in, 3 Kasım Salı günü Trump ve ekibinin seçim sonuçlarını izlemek üzere bir araya geldiği Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda bulunmayan az sayıdaki yetkililerden biri olduğunu aktardı.

Savunma Bakanlığından bir yetkili, Hegseth'in bu tarihte Washington'da olduğunu doğruladı ancak salonda olmamasına ilişkin açıklama yapmadı.

ABC muhabiri Jonathan Karl'a konuşan Trump, Hegseth'i görevden almasına ilişkin çağrılara, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var." ifadesini kullanmıştı.

Hegseth hakkında memnuniyetsizlik içeren görüşler aldığına işaret eden Trump, "Bu konuda telefonlar alıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." diye konuşmuştu.