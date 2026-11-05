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Bakan Memişoğlu: “Dünyaya örnek bir sağlık hizmeti veriyoruz”

Bakan Memişoğlu: “Dünyaya örnek bir sağlık hizmeti veriyoruz”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Ulusal Biyomedikal Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin son 25 yılda sağlık hizmetlerinde önemli bir kapasiteye ulaştığını belirten Bakan Memişoğlu, "Sağlığın aynı zamanda teknolojisini, cihazını, malzemesini de üretebilen, bunları geliştirebilen bir insan gücüne sahibiz. Onun için 'Üreten Sağlık' diyoruz." ifadesini kullanırken, “Dünyaya örnek bir sağlık hizmeti veriyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 22:28 Son Güncelleme: 05 Kasım 2026 22:45

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, Biyomedikal Teknolojileri Derneği (BİYOTED) tarafından Antalya'da düzenlenen 3. Ulusal Biyomedikal Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin son 25 yılda sağlık hizmetlerinde önemli bir kapasiteye ulaştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 25 senede insan kalitesinin üzerine hem yönetsel hem de altyapı, fiziki kaliteyi de ekleyerek dünyaya örnek bir sağlık hizmeti veriyoruz." dedi. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin yaklaşık 1,5 milyonluk sağlık insan gücü ve 275 bin hasta yatağıyla yalnızca kendi vatandaşlarına değil, çevre ülkelere ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlara da hizmet sunabildiğine dikkati çekti.



"GELİN BİRLİKTE ÜRETELİM. GELİN BİZİM FİKİRLERİMİZE YATIRIM YAPIN"

Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarısını sağlık teknolojileri alanında da sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Evet, sağlık hizmetlerinde iyiyiz. Ama sağlığın aynı zamanda teknolojisini, cihazını, malzemesini de üretebilen, bunları geliştirebilen bir insan gücüne sahibiz. Onun için 'Üreten Sağlık' diyoruz." diye konuştu. Bakan Memişoğlu, sağlık sektöründeki tüm paydaşların ortak bir hedef doğrultusunda hareket etmesinin önemine değinerek Türkiye'nin artık yalnızca bir pazar olarak değil, üretim ve inovasyon merkezi olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. "Dünya şunu görmeli, evet Türkiye artık bir pazar değil; bir ortak, bir yeni üretici, yeni inovatif merkezi olarak Türkiye'yi tanımlaması lazım." diyen Memişoğlu, Türkiye'nin nitelikli insan gücüne ve güçlü sağlık altyapısına güvendiğini dile getirdi.