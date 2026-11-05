Başkent’te haraç çetesine baskın
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmasında, işyeri sahiplerini silahla tehdit ederek haraç isteyen, tefecilik yapan ve borcunu ödeyemeyen kişilerin işyerlerini kurşunlayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Ankara merkez başta olmak üzere Akyurt, Gölbaşı ve Ayaş ilçelerinde 15 şüpheliye yönelik 4 Kasım'da eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 10'u düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
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