Başkent’te haraç çetesine baskın

Başkent’te haraç çetesine baskın
Nazrin MALİKOVA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmasında, işyeri sahiplerini silahla tehdit ederek haraç isteyen, tefecilik yapan ve borcunu ödeyemeyen kişilerin işyerlerini kurşunlayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Ankara merkez başta olmak üzere Akyurt, Gölbaşı ve Ayaş ilçelerinde 15 şüpheliye yönelik 4 Kasım'da eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 10'u düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý