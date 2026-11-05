COP31 salonlarından dünyaya anlamlı mesaj

9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31 için geri sayım sürüyor. Zirveye ev sahipliği yapacak etkinlik alanı "Mavi Bölge ve "Yeşil Bölge" olarak iki bölümden oluşuyor. Resmi müzakerelerin yürütüleceği Mavi Bölge'de 100 binin üzerinde katılımcı beklenirken, halka açık olan Yeşil Bölge'de de 1.5 milyonu aşkın kişinin ağırlanması öngörülüyor.

EN BÜYÜK SALONA 'ANADOLU' İSMİ

Tarihi organizasyona sayılı günler kala, etkinlik alanındaki salonlara verilen isimler de netlik kazandı. Hem Mavi Bölge'deki hem de Yeşil Bölge'deki salon isimleri, Anadolu'nun kadim mirasını temsil edecek. Bu kapsamda Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 828 kişilik bir diğer genel kurul salonu da "Akdeniz Genel Kurul Salonu" adını aldı. Bu bölümdeki iki basın toplantısı salonun isimleri ise "Mevlana" ve "Yunus Emre" olarak kararlaştırıldı.

GAZZE İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI UNUTULMADI

Yeşil Bölge'de en büyük salona Türkiye'nin Filistin hassasiyeti de gözetilerek "Gazze Salonu" ismi verildi. 5 bin kişilik salonun, "Gazze" ismiyle uluslararası bir buluşmanın mekânsal kimliğinde yaşatılması hedeflendi. Barış, insani dayanışma ve ortak sorumluluk açısından güçlü bir anlam taşıyan bu salon Türkiye'nin ev sahipliğinde dünya vitrinine taşınırken, Gazze'nin barış umuduna da katkı sunacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör