DSÖ: İklim zirvesi insan sağlığı için çok önemli

DSÖ: İklim zirvesi insan sağlığı için çok önemli
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Antalya'nın 9-20 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik sağlığın iklim kriziyle ilişkisinin önemli bir başlık olduğunu vurgulayan bir rapor yayımladı. İklim krizinin bir sağlık krizi olduğu ve bunun etkilerinin bölgeler ile insanlar üzerinde eşit olmayan bir şekilde hissedildiği kaydedilen raporda, "İklim değişikliği insan sağlığına yönelik ciddi bir tehdittir, hiçbir ülke veya topluluk bundan muaf değil. İklim değişikliğinin oluşturduğu yük, bölgeler ve topluluklar arasında orantısız bir biçimde dağılıyor. Tahminen 3.3 ila 3.6 milyar insan, iklim değişikliğine karşı son derece savunmasız koşullarda yaşıyor" değerlendirmeleri yer aldı. AA

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ANTALYA #BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ( #DSÖ

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