Dünya devleriyle yatırım ortaklığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti kapsamında konakladığı otelde LG Electronics'in Üst Yöneticisi (CEO) Lyu Jae-cheol, Celltrion'un CEO'su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ile Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ve beraberlerindeki heyetlerle bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Samsung CEO'su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ile Korea Electric Power Corporation'ın (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ve beraberlerindeki heyetleri de kabul etti.

PAZARLARA ORTAK GİRELİM

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor" demiş ve "Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda da ortak projelere adım atmak istiyoruz" mesajı vermişti. Erdoğan, Koreli şirketlerle özellikle batarya üretimi, yapay zekâ ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknoloji alanında işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.

PLAZMA ÜRETİMİ

Bu arada, Güney Koreli SK Plasma işbirliğinde Türkiye'de plazma kaynaklı ilaç üretim tesisinin kurulmasına yönelik çalışmaların aksamadan sürmesi konusunda da bir mutabakat bulunuyor.



NADİR ELEMENT ANLAŞMASI

Başkan Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti kapsamında enerji, madencilik ve teknolojide Türkiye açısında önemli yatırımların hayata geçmesinin temelini oluşturan anlaşmalara da imza atıldı. Anlaşmalar çerçevesinde, Türkiye, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerini işleyerek elektrikli araçlar ve rüzgâr türbinleri için hayati önem taşıyan "mıknatıs" (magnet) üretimini Koreli ve Avustralyalı firmalar ile ortak yapacak.

Erdoğan, Güney Kore ziyareti kapsamında, iki ülke arasında "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzaladı. Anlaşma; başta nadir toprak elementleri, kritik mineraller ve mıknatıslar olmak üzere bu madenlerin tespiti, işlenmesi, rafine edilmesi, geri dönüştürülmesi ve ortak Ar-Ge projeleri yürütülmesini hedeflemekte. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Koreli kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı J.S. Park ile bir araya gelerek Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerinin cevherden nihai ürüne entegre bir değer zinciriyle ekonomiye kazandırılması konusunu görüştü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör