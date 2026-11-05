Eğitim bakanları COP31’de bir araya gelecek: Türkiye İklim Okulu açılacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'de gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Konferans boyunca düzenlenecek programlarla, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolü, çocukların ve gençlerin iklim eylemine katılımı, öğretmenlerin güçlendirilmesi ve eğitim sistemlerinin iklim değişikliğine uyumu uluslararası düzeyde ele alınacak.

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KATILIMIYLA DÜZENLENECEK

COP31 kapsamında 14 Kasım'da gerçekleştirilecek 'Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler Günü' programı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde; farklı ülkelerin eğitim bakanları, üst düzey temsilcileri ve uluslararası kuruluşların katılımıyla düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı (GEP) iş birliğinde gerçekleştirilecek programın resmi açılışı, 'Antalya Eylem Protokolü: Yeşil Eğitimin Merkezinde Çocuklar, Gençler ve Öğretmenler' başlıklı oturumla yapılacak. Program kapsamında çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin iklim politikalarındaki rolü ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığına 100'üncü üye ülke olarak katılım beyanının duyurulması da öngörülüyor.

TÜRKİYE İKLİM OKULU AÇILACAK

Bakan Tekin'in başkanlığında OECD iş birliğiyle düzenlenecek 'Yeşil Eğitimde Kanıta Dayalı İzleme, Deneyim Paylaşımı ve İş Birliği' başlıklı 2'nci oturumda ise iklim okuryazarlığı, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) değerlendirmeleri, eğitimde yeşil dönüşüme yönelik iyi uygulamalar ve uluslararası iş birliği imkanları değerlendirilecek. Aynı gün eğitim bakanları ve uluslararası heyetlerin katılımıyla Yeşil Bölge'de oluşturulan Türkiye İklim Okulu'nun da resmi açılışı gerçekleştirilecek.

2 HAFTA BOYUNCA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Türkiye İklim Okulu, 9 Kasım'dan itibaren öğrencileri, öğretmenleri, velileri, akademisyenleri, ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getirecek. Konferans Salonu, Yaşayan Okul, İklim Deneyim ve Teknoloji Alanı'ndan oluşan Türkiye İklim Okulu'nda iklim okuryazarlığı, sürdürülebilir yaşam, sıfır atık, yeşil beceriler, mesleki eğitim, yenilenebilir enerji, afetlere hazırlık ve çevre dostu teknolojiler gibi konularda etkinlikler düzenlenecek. Konferans süresince Bakanlığın farklı birimlerince hazırlanan uygulamalar, öğrenci projeleri, etkileşimli atölyeler, teknoloji gösterimleri ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilecek ortak etkinlikler 2 hafta boyunca ziyaretçilerle buluşacak. Türkiye İklim Okulunda UNESCO, OECD, AFAD, Lets Do It World , FAO ve UNDP gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde gençlerin ve öğretmenlerin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını ve becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. COP31 kapsamında öğrenciler, iklim değişikliğine yönelik geliştirdikleri proje ve çözüm önerileriyle etkinliklerde aktif rol alacak. Bu kapsamda 14 Kasım'da Maarif İklim İdeathonu'nda geliştirilen projelerin jüri sunumları ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Aynı gün uluslararası öğrenci münazara yarışmasının son oturumu da düzenlenecek.

'81 İL 81 İKLİM DELEGESİ' PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Program kapsamında gerçekleştirilecek öğrenci konferansında iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların korunması, iklim adaleti ve sürdürülebilir yaşam konuları öğrencilerin bakış açısıyla ele alınacak. Ayrıca 81 ilde yürütülen öğrenci buluşmaları sonucunda hazırlanan Türkiye Bildirgesi, Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılacak. Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı Ortak Bildirgesi'nin sunulacağı programda, farklı illerden seçilen öğrencilerin katılımıyla '81 İl 81 İklim Delegesi' paneli de gerçekleştirilecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE' çalışmaları, Harezmi Eğitim Modeli uygulamaları, mesleki eğitimde yeşil dönüşüm projeleri ve öğrencilerin geliştirdiği çevre dostu teknolojiler de COP31 boyunca ziyaretçilere tanıtılacak.