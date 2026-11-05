‘Emir Saraçhane’den geldi, ihaleler formaliteydi’
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 3. celsesinin 3. gününde 46'sı tutuklu 414 sanık, hâkim karşısındaydı. Müştekilerin ve tanıkların dinlendiği celsenin üçüncü oturumunda İBB İştiraki Kültür AŞ'nin eski avukatı Selman Narman 'tanık' sıfatıyla kürsüye çıktı. Dava dosyasında Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin aldığı bazı ihalelerde 633 milyon 733 bin 310 lira kamu zararı tespit edildiği kaydedilmişti. Avukat Narman, savcılıkta verdiği ifadelerde Kültür A.Ş.'de çalıştığı dönemde usulsüz ihaleler ve sözleşmeler yapıldığını öne sürmüş, Murat Ongun'un ihalelerin ve sistemin arkasındaki merkezi figür olduğunu beyan etmişti. Narman, ifadelerini yineledi. Kültür A.Ş.'nin gerçekleştirdiği ihalelerin kazananı ile bedellerinin önceden belirlendiğini beyan eden Narman; İBB ve Medya A.Ş.'den alınan işlerin alt firmalara formalite icabıyla bölüştürüldüğünü söyledi. Narman, "Savcılık ifademde belirttiğim üzere tepe noktada bunları belirleyenler Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dur" dedi. Dönemin Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın kendilerini toplantıya çağırdığını belirten tanık avukat, "Önce telefonlarımızı alıp çekmeceye kilitletti. Ardından 'Saraçhane'den geliyorum, nihayet karar verildi' diyerek ihalelerin hangi firmalara kaç liradan verileceğini açıklayıp talimatı verdi" ifadelerini kullandı.
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