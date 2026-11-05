Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya’ya tutuklama talebi
Fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Kaya'nın ifade işlemi 2 saat 15 dakika sürdü.
Savcılık, Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
İLYAS KAYA VE ÖMER GÖNÜL HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ
Öte yandan, fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.