Gümrüklerde uyuşturucuya ağır darbe
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç şüpheli bulunarak, X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, 118 kilo 658 gram kokain, 25 kilo 744 gram esrar ele geçirildi. Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir TIR, ekiplerce riskli değerlendirilerek X-Ray taramasına yönlendirildi. Taramada aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekleri eşliğinde detaylı arama gerçekleştirildi. Açılan yakıt deposunda, 81 kilo 134 gram esrar bulundu. İpsala Gümrük ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, X-Ray taramasına sevk edildi. X-Ray taramasında tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpeği ile gerçekleştirilen kontrollerde 219 kilo 63 gram esrar ele geçirildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 15 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında dört ayrı operasyonda toplam 459 kilo 599 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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