İBB’ye yönelik ’Yolsuzluk’ davası: Duruşma ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"YARDIM YAPIP YAPAMAYACAĞIMI SORDU"

Müşteki olarak dinlenen iş insanı Abdulkerim Fırat, "Bir projemizin ilçe belediyesinden ruhsatını aldıktan sonra önümüze, hiç bilmediğimiz siluet onayı için Büyükşehir Belediyesi'ne gidilecek diye bir talep geldi. Biz buna itiraz ettik. 50 bin metrekareyi geçen yapılarda usulen Büyükşehir Belediyesi'ne gidip siluet izni alınması gerektiğini söylediler. Çalışanlarımızı devamlı Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili İmar Daire Başkanlığı'na gönderdik. Gidiyoruz, muhatap bulamıyoruz. Bu 7-8 ay sürdü. Şantiyeyi kurmuşuz, onlarca teknik personelimiz var, herkese maaş veriyoruz ve insanlar orada yatıyor. Pasifik Holding'in imar danışmanlarından Aytaç Ülkebaş'a, 'Bu niye böyle oluyor?' diyerek görev verdim. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'den randevu aldığını, görüşmemiz gerektiğini söyledi. Saraçhane binasına gittim. Gürkan Bey beni hemen içeriye aldı ve görüşme başladı. Direkt yardım yapıp yapamayacağımı sordu. Ben çok sert bir dille kesinlikle yardım yapamayacağımı söyledim. 'Kreş yapar mısın?' dedi. Ben de biraz düşündüm. Resmi bağış olursa devletimize bu bağışı yapabiliriz. Kreş yapabileceğimizi söyledim. Gürkan Akgün bunun üstüne 'Mevcut kreşlerimize protokol karşılığı devam edin' dedi. Ben de 'Bunun karşılığı nedir?' diye sordum. Bana 'Her kreşin maliyeti 15 milyon TL' dedi. Ben de bunu kabul edip 'Evet, bir kreş bağış yapabiliriz' deyip konuyu kapattım. Şikayetim devam ediyor" dedi.

DURUŞMA 9 KASIM'A ERTELENDİ

Duruşma, 9 Kasım saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör