Kozinoğlu'nun ölümünde ATK raporuna itiraz
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporundaki iki değerlendirmeye itiraz edecek. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 3 Kasım 2026 tarihli raporunda, Silivri Devlet Hastanesi'ne nakledildiğinde hayatını kaybettiği bildirilen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili incelemelerin sonuçları sıralandı. Raporda radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, feth-i kabir ve alınan örneklerin incelenmesi sonucunda, Kozinoğlu'nun travmatik etki sonucu veya zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği ifade edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı yönündeki değerlendirmenin eksik incelendiği görüşünde. Başsavcılık, öldürücü maddelerin varlığının tespit edilmesine rağmen bu bulguların neden zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil olarak değerlendirilmediğinin raporda yeterince açıklanmadığını belirterek bu maddeye itiraz edecek. Başsavcılık ayrıca, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği yönündeki sonuca da itiraz ederek bu değerlendirmenin Adli Tıp Genel Kurulu tarafından incelenmesini isteyecek. Dosyanın, itiraz konusu bu maddeler yönünden Genel Kurul'a taşınması bekleniyor.
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