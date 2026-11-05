Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifade vermek üzere adliyeye geldi

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifade vermek üzere adliyeye geldi
İHA İHA
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Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.

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#FATMA BETÜL SAYAN KAYA #İSTANBUL #SERMAYE PİYASASI KURULU

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