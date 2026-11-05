TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş, "Geçiştirilecek, ihmal edilecek bir konu değil. Kimler bulaşmışsa burunlarından fitil fitil getirilmeli. Milletimizin beklentisi de adaletin gereği de budur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan fon soruşturması açıklaması
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili "Her şey vaktinde, süreci içerisinde ilerliyor. Hiçbir gecikme söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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#NUMAN KURTULMUŞ #TERÖRSÜZ TÜRKİYE

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